«Алтайская зимовка» вошла в пятерку лучших встреч этой зимы

Рейтинги 01.12.2018 20:23 49

Праздник «Алтайская зимовка» вошел в ТОП-5 лучших фестивалей и праздников встречи и открытия зимы 2018-2019 для туристов. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг был составлен на основе анализа уникальности и популярности мероприятий.

Список лучших событий начала зимы выглядит следующим образом: Фестиваль «Мир пряника», Санкт-Петербург: 1-2 декабря 2018

Фестиваль «Олонецкие морозные игры», Олонец, Карелия: 1-2 декабря 2018

Праздник «Алтайская зимовка», Алтайский край: 1-2 декабря 2018

Фестиваль «Зима начинается с Якутии», Якутск: 1-2 декабря 2018

Фестиваль «Тульский рубеж», Тульская область: 1 декабря 2018.

Отмечено, что праздник «Алтайская зимовка» в пятый раз пройдет 1 и 2 декабря 2018 года в туркомплексе «Бирюзовая Катунь». 1 декабря в программе — работа Алтайской резиденции Деда Мороза, анимация для детей, забег Дедов Морозов, дегустации, мастер-классы и концерт. 2 декабря автобусы из разных городов Алтайского края поедут к месту зимовки лебедей на озере Светлое, село Урожайное Советского района. Здесь пройдут экскурсии и расскажут истории о жизни птиц на озере, а также все желающие смогут посетить ярмарку, где продают мед и сувениры.