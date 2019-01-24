«Алтайская зимовка» вошла в пятерку лучших встреч этой зимы

Праздник «Алтайская зимовка» вошел в ТОП-5 лучших фестивалей и праздников встречи и открытия зимы 2018-2019 для туристов. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Рейтинг был составлен на основе анализа уникальности и популярности мероприятий.
Отмечено, что праздник «Алтайская зимовка» в пятый раз пройдет 1 и 2 декабря 2018 года в туркомплексе «Бирюзовая Катунь». 1 декабря в программе — работа Алтайской резиденции Деда Мороза, анимация для детей, забег Дедов Морозов, дегустации, мастер-классы и концерт. 2 декабря автобусы из разных городов Алтайского края поедут к месту зимовки лебедей на озере Светлое, село Урожайное Советского района. Здесь пройдут экскурсии и расскажут истории о жизни птиц на озере, а также все желающие смогут посетить ярмарку, где продают мед и сувениры.