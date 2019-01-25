Более 10 млн рублей заработали преступники на организации азартных игр на Алтае

Новости 01.12.2018 20:53 44

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 23 членов организованного преступного сообщества. В суде они ответят за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю, с октября 2015 по июль 2016 года на территории Алтайского края действовало организованное преступное сообщество, которое занималось незаконной игорной деятельностью.

В состав организации численностью 23 человека входили лидеры, бухгалтер, техник, управляющие игорными заведениями и обслуживающий персонал. Под видом легальной деятельности – участие граждан в электронных торгах на бирже - организатор преступного сообщества создал в нескольких районах края заведения по проведению азартных игр. Участники поддерживали их эффективную работу.

Из оборудования использовались ПК с установленным программным обеспечением, игровые терминалы и интернет. На азартных играх члены преступного сообщества заработали более 10 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые частично признали свою вину. Лидер преступной организации и его зам от органов предварительного следствия скрылись, в связи с чем были объявлены в международный розыск. Кроме того, ранее с одним из членов сообщества – бухгалтером, заключено досудебное соглашение, предварительное следствие в отношении него завершено и в сейчас дело рассматривается судом.

Уголовное дело в отношении членов организованного преступного сообщества направлено в суд.