Ремонт крыши Дома культуры в селе Фоминское закончился потопом

Новости 01.12.2018 21:41 45

В селе Фоминское рабочие ремонтировали крышу местного Дома культуры. Старую кровлю начали демонтировать, только вот не учли, что в ноябре бывают осадки в виде дождя и снега. От них и пострадало здание 30 ноября.

Как сообщает «Бийский рабочий», на объект строители зашли в октябре и начали демонтировать крышу, чтобы затем соорудить новую.

«Никто не ожидал, что в ноябре, который, по сути, является зимним месяцем, пойдет сильный дождь. В итоге из-за большого количества воды пострадало и само здание, и оборудование с инвентарем, включая библиотечный фонд», - сообщает источник.

Как на произошедшее отреагируют городские власти, пока неизвестно. Однако местные жители уже всерьез обеспокоены дальнейшей судьбой старого ДК.

Дом культуры расположен на улице Советской в селе Фоминское (это территория Бийска). ДК является единственным досуговым учреждением села, где в кружках и секциях занимаются около 150 человек, большинство из которых – дети.

Здание ДК было построено в 1972 году, и с того времени в нём ни разу не проводился капремонт. В 2018 году мэр Бийска Александр Студеникин пообещал жителям села, что будет проведен ремонт кровли ДК.