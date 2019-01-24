Для учеников рубцовского лицея провели мероприятия по профилактике ВИЧ

Новости 01.12.2018 22:05 39

29 ноября 2018 года специалистом по социальной работе Рубцовского филиала Алтайского краевого Центра СПИД Ириной Левковицкой проведены видеолектории на тему «Защити себя от ВИЧ» для старшеклассников МБОУ «Профильный лицей № 24» в Рубцовске.

Обучающие мероприятия прошли в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Учащиеся приняли активное участие в интерактивном опросе «Пройди тест на ВИЧ», где смогли разобраться в терминологии «Что такое ВИЧ, СПИД, ВИЧ-инфекция», выяснить, как ВИЧ воздействует на иммунную систему человека, узнать об особенностях ВИЧ, о путях передачи и мерах профилактики.

Кроме этого, в ходе встреч предоставлена информация об эпидемиологической ситуации на территории России, Алтайского края, города Рубцовска. В ходе мероприятий продемонстрированы фильмы «Светлана Изамбаева», «Цепочка незнающих», «Социальный ролик против ВИЧ». Всего охвачено обучением 48 учащихся.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел. 6-01-15.