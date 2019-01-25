Барнаул выбился в лидеры по популярности праворульных моделей авто

Рейтинги 01.12.2018 22:35 80

Барнаул оказался на шестом месте рейтинга городов по доле спроса на праворульные автомобили. Причем наиболее популярной моделью среди жителей города в данном случае стала Suzuki Jimny.

По данным аналитики «Авито Авто», доля спроса на праворульные автомобили с пробегом в Барнауле составляет 27%. Самой востребованной моделью такого типа в городе стал Suzuki Jimny, который в среднем стоит 170 тыс. рублей. В целом по России самым популярным праворульным автомобилем оказалась Toyota Corolla, за которую просят в среднем 244 тыс. рублей.

Больше остальных праворульными моделями авто интересуются во Владивостоке и Хабаровске. Доля спроса на них в первом равна 84%, а во втором – 64%. Меньше всего такие модели популярны в Саратове и Казани (по 1%).