«Росводоканал Барнаул» внедрил автоматический прием показаний

Новости 16.01.2019 22:20 88

Барнаульский водоканал расширил список услуг для абонентов и запустил сервис по автоматическому приему показаний приборов учета. Передать показания счетчиков потребители теперь могут шестью разными способами.

Внедрение подобных инноваций – одно из направлений концепции «Цифровой водоканал», которую развивает ГК «Росводоканал» во всех водоканалах, входящих в группу. Роботизированные клиентские сервисы не только повышают удобство для абонентов, но и позволяют выстроить прозрачные бизнес-процессы и повысить эффективность работы.

«Росводоканал Барнаул» принимает показания от жителей частного сектора и домов с непосредственной формой управления.

«Пик приходится на 20-е числа каждого месяца. В это время нагрузка на специалистов call-центра возрастает в среднем на 30%, в связи с чем может увеличиться время ожидания ответа, что неудобно для потребителя. Поэтому мы приняли решение внедрить еще один способ приема информации», - рассказала начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.

Показания приборов учета жители смогут передавать, позвонив по номеру 8 (3852) 99-50-55. Сервис работает в круглосуточном режиме ежемесячно - с 5 по 25 число. Показания можно внести, используя тональный набор клавиатуры или назвать их. В случае передачи некорректных данных робот задаст уточняющие вопросы. Если все прошло без сбоев, информация поступает в систему и по ней производится расчет оплаты.

Напомним, что показания приборов учета также можно внести через специальную форму на сайте www.barnaulvodokanal.ru, лично в Центре обслуживания абонентов, через SMS, личный кабинет в системе «Город», а также позвонив по телефону 28-22-00 в call-центр «Росводоканал Барнаул».

В дальнейших планах по развитию концепции «Цифровой водоканал» - создание единой экосистемы биллинга и клиентских сервисов - «РВК.Платформа», в рамках которой будут полностью автоматизированы бизнес-процессы: от снятия показаний счетчиков до выставления счетов.