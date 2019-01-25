Хватит ли угля в Камне-на-Оби для отопительного сезона в этом году?

Новости 01.12.2018 23:15 59

Директор МУП «Каменские теплосети» Валерий Басманов рассказал о том, что в Камне-на-Оби есть проблема в части закупок угля. Дело в том, что средств на его приобретение просто не хватает, поделился он с «Каменскими известиями».

«По-моему, в этом году подача тепла осуществляется достаточно качественно, больших нареканий мы не получаем. Хотя проблема в части закупок угля, конечно, имеется, у нас просто на это нет средств. Уголь мы получаем резервный, который оплачивается из бюджета района. Закупки были проведены в рамках ЧС. Сейчас комитетом по ЖКХ организованы торги на приобретение угля на общую сумму 10 миллионов рублей», - поделился Басманов.

При этом он отметил, что на котельные завозится только суточная норма угля, что связано с имеющими место хищениями.

Кроме того, директор предприятия добавил, что категорически не хватает средств на выплату зарплаты рабочим. Это связано с тем, что население города недобросовестно оплачивает услуги теплоснабжения.