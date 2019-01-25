Хватит ли угля в Камне-на-Оби для отопительного сезона в этом году?

Директор МУП «Каменские теплосети» Валерий Басманов рассказал о том, что в Камне-на-Оби есть проблема в части закупок угля. Дело в том, что средств на его приобретение просто не хватает, поделился он с «Каменскими известиями».
«По-моему, в этом году подача тепла осуществляется достаточно качественно, больших нареканий мы не получаем. Хотя проблема в части закупок угля, конечно, имеется, у нас просто на это нет средств. Уголь мы получаем резервный, который оплачивается из бюджета района. Закупки были проведены в рамках ЧС. Сейчас комитетом по ЖКХ организованы торги на приобретение угля на общую сумму 10 миллионов рублей», - поделился Басманов.
При этом он отметил, что на котельные завозится только суточная норма угля, что связано с имеющими место хищениями.
Кроме того, директор предприятия добавил, что категорически не хватает средств на выплату зарплаты рабочим. Это связано с тем, что население города недобросовестно оплачивает услуги теплоснабжения.
«Население стало очень плохо оплачивать услуги теплоснабжения. Если сравнить с прошлым годом этот же период, то сумма меньше ровно на половину. Возможно, на это повлияли разговоры о банкротстве предприятия, о создании нового и так далее. МУП «Каменские теплосети» проводит отопительный сезон 2018-2019 года. Предприятие работает, и чтобы не произошло какого-то коллапса, необходимо оплачивать, если появились долги, и, соответственно, текущие платежи. Для работы нам необходима электроэнергия, за нее нужно своевременно рассчитываться. Уголь, помимо того, что нужно закупить, еще надо доставить на котельные. Людям — платить зарплату. Важно оборудование содержать в рабочем состоянии. Поэтому мы убедительно просим каменцев не допускать просрочки платежей. К должникам мы вынуждены применять меры воздействия через суд, а это для них дополнительные расходы из семейного бюджета», - сказал Басманов.