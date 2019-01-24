В Красноярском крае столкнулись КамАЗ и микроавтобус с детьми

Новости 02.12.2018 16:15 44

В Красноярском крае микроавтобус с детьми столкнулся с КамАЗем. Два человека погибли, сообщил ТАСС.

Авария произошла 1 декабря на 18-м километре автодороги Дудинка - Алыкель - Норильск. Микроавтобус Volkswagen, в котором находились девять человек, включая шестерых детей в возрасте 13-15 лет, врезался в КамАЗ. Грузовик остановился на дороге из-за поломки в результате мороза.

Водитель и один из пассажиров Volkswagen погибли на месте. Шестеро детей и один взрослый, которые находились в микроавтобусе, были госпитализированы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю контролирует расследование.

Следователи установили, что дети и двое сопровождающих взрослых ехали из Дудинки на соревнование по борьбе в Талнах недалеко от Норильска. Спортсменов перевозил частный микроавтобус. По словам полицейских, при согласовании выезда в районной администрации им отказали из-за сильного холода в регионе.