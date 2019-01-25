Алтайский край продолжает возглавлять антирейтинг по зарплатам

Новости 02.12.2018 16:50 55

Новосибирскстат опубликовал данные по зарплатам в сибирских регионах. Среди регионов наиболее низкий уровень заработной платы зафиксирован вновь в Алтайском крае.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – сентябре 2018 года составила 36 тыс. 485 рублей.

В Алтайском крае среднемесячная зарплата, по данным за девять месяцев, составила 24 тыс. 760 рублей. Данный показатель гораздо ниже среднего по Сибири.

Самая высокая зарплата наблюдается в Республике Хакасия (38 тыс. 210 рублей), Забайкальском (более 38 тыс. руб.) и Красноярском краях (43 тыс. 719 руб.), Иркутской (40 тыс. 909 руб.) и Томской (40 тыс. 592 руб.) областях.

Напомним, в сентябре «Политсибру» писал, что Алтайский край оказался регионом с самой низкой зарплатой в России. По данным Росстата, средняя зарплата в первом полугодии 2017 года в Алтайском крае составила 24402 рубля в месяц.