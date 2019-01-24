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Главного судебного пристава арестовали в Омской области

Новости
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Главный судебный пристав Омской области взят под стражу за взятку 300 тыс. рублей. Накануне его отстранили от должности, сообщил «Коммерсантъ».

Мужчину задержали 27 ноября. Экс-начальника регионального Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Владимира Витрука арестовали на два месяца по обвинению в коррупции. Отмечено, что бывший главный судебный пристав Омской области получил взятку 300 тыс. рублей за снятие ареста с автомобиля Toyota Land Cruiser, который принадлежал должнику. Чиновника отстранили от занимаемой должности. Вину мужчина не признает.

Ранее в отношении Витрука было возбуждено другое уголовное дело. В сентябре его подозревали в превышении должностных полномочий.

По делу о крупной взятке мужчине грозит провести за решеткой от семи до 12 лет.

Автор: Анна Перевощикова

#омская область #коррупция