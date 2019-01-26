Алтайские специалисты обнаружили ядовитую плесень в кофе

Новости 02.12.2018 17:50 47

Ароматные и бодрящие кофейные напитки являются одними из самых популярных напитков на всем земном шаре. Пакетики с быстрорастворимыми кофейными напитками продаются в каждом супермаркете. Осенью 2018 года специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований пробы «Напиток кофейный быстрорастворимый» выявили превышение допустимого уровня микробиологического показателя «дрожжи и плесени».

Дрожжи и плесени- это микроорганизмы порчи и пить такой напиток небезопасно.

Плесень в кофейном напитке -это афлатоксин. Из всех биологически производимых ядов афлатоксины являются самыми сильными гепатоканцерогенами из обнаруженных на сегодняшний день.

Афлатоксины причиняют вред здоровью человека в двух случаях: если в организм попала сразу большая доза яда, или если за какое-то время его накопилось в организме достаточное количество.

В первой ситуации возникает острое отравление. Больше всего страдает печень. Действие яда заключается в том, что он подавляет синтез белка. В результате отравляющие вещества поражают клетки печени и заменяют их содержимое жировой тканью.

Во второй ситуации, накапливающиеся афлатоксины приводят к заболеваниям постепенно - страдает печень. Для афлатоксинов характерна не только токсичность, они также являются канцерогенами.