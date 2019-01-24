Сергей Дугин оценил снегоуборочные работы в Барнауле

Новости 02.12.2018 19:45 66

Мэр Барнаула Сергей Дугин проверил 1 декабря, как выполняют его поручения по уборке снега в городе. Особое внимание при проверке он уделял состоянию крыш и внутридворовых проездов, сообщили в пресс-службе барнаульской администрации.

«Районным администрациям необходимо активизировать взаимодействие с управляющими компаниями и оперативно реагировать на изменения погоды - снег, метель. Своевременно устранять и не допускать образования новых сосулек, колейности дорог, снежных куч. Через предписания и административные штрафы понуждайте управляющие компании к выполнению их обязанностей по зимнему содержанию домов и дворовых территорий, не дожидаясь жалоб жильцов», - указал ранее Сергей Дугин главам районных администраций.

Мэр побывал в пяти районах города. Во многих домах управляющие компании уже произвели очистку территорий от снега. Глава города пообщался с жителями, выслушал их пожелания по работе УК, особо поблагодарил дворников за их труд.

Последние несколько дней Автодорстрой работает в усиленном режиме. В связи с непогодой дорожники очищают проезжую часть от снежной каши, чтобы гололёда было меньше. Каждый час на городские дороги выходит в среднем до 180 единиц техники.