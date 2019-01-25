Экс-начальник Марии Бутиной ушёл с поста в Центробанке

Новости 02.12.2018 18:50 49

Александр Торшин, который работал заместителем председателя в Банке России, покидает свой пост. На протяжении четырех лет помощницей у Торшина работала уроженка Барнаула Мария Бутина, которую арестовали в США по обвинению в работе иностранным агентом, сообщил «РБК».

В сообщении Банка говорится, что Торшин покидает пост в связи с выходом на пенсию. Должность запредседателя он занимал с января 2015 года, а до этого Торшин был сенатором в Совфеде. Сейчас ему 65 лет.

Напомним, летом текущего года в США была арестована 29-летняя Мария Бутина, которая в 2012–2016 годах работала помощницей Торшина. Иностранное агентство сообщало, что жительница Барнаула сопровождала его в поездках в США во время встреч с высокопоставленными представителями Федерального резерва (ФРС) и американского Минфина. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом.