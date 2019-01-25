Алтайская лаборатория проверяет алкоголь на безопасность и качество

Новости 02.12.2018 19:20 46

За последние годы ассортимент и производство алкогольных напитков и особенно вина в России значительно выросли. Поскольку этот рынок приносит очень большие доходы как производителю, так и реализатору, поэтому соблазн подделать или увеличить их объемы путем разбавления водой или более дешевым техническим спиртом всегда имеется как у реализатора, так и у производителя алкогольной продукции.

В России чаще всего фальсифицируется водка, как один из самых популярных и легко фальсифицируемых спиртных напитков. Самыми распространенными средствами и способами фальсификации водки являются: полная или частичная замена питьевого спирта на более дешевый технический, применение воды, не отвечающей требованиям технологии, разбавление или полная замена водой.

Фальсификация водки выявляется зачастую при внешнем осмотре бутылки: ее признаком могут служить неотчетливая, блеклая, матовая этикетка на некачественной бумаге, неплотная укупорка, нечеткая штамповка на колпачке.

Присутствие ряда посторонних примесей зачастую связано с применением непищевого спирта: ацетон является признаком синтетического спирта; повышенное содержание эфиров, кротонового альдегида, сернистых соединений наблюдается в водке, приготовленной из технического гидролизного спирта. Во вкусе это проявляется присутствием жгучих горелых тонов, наличием резкого неприятного запаха.

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» имеет соответствующую аккредитацию на выполнение исследований алкогольной продукции на показатели безопасности и качества.