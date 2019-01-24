Сильный мороз ожидается в Алтайском крае

Новости 02.12.2018 18:22 48

В воскресенье, 2 декабря, ночная температура воздуха в Алтайском крае может опуститься до -32°C. Ветер, наконец, стихнет, сообщили алтайские синоптики «ТОЛКу».

Днем температура воздуха в крае составит от -18 до -20°C, ночью опустится до -32°C. В отдельных районах ожидается снег, на дорогах гололедица. Сильного ветра не ожидается – до 12 метров в секунду.

В Барнауле дневная температура воздуха составит от -14 до -16°C, ночью похолодает до -27°C. На дорогах гололедица, ветер юго-западный – до восьми метров в секунду.