Пособия по бедности предлагают платить в России

Новости 16.01.2019 22:42 96

Для снижения бедности в России эксперты предложили выплачивать пособия. Размер будет равен дефициту дохода, но не менее тысячи рублей и не более 10 тысяч. Такое предложения сделали экономисты РАНХиГС на Гайдаровском форуме.

Ежемесячная выплата позволит снизить бедность семей с детьми в 1,7 раза. Это потребует около 520 млрд рублей, пишет РБК. Такое пособие обеспечивало бы доведение доходов нуждающихся семей до величины прожиточного минимума.

По расчетам Минтруда, чтобы довести доходы всех россиян до уровня прожиточного минимума, необходимо 750-800 млрд руб.

Издание со ссылкой на Росстат сообщает, что по данным за январь-сентябрь 2018 года 19,6 млн россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это 13,3% населения. В целом по стране риск относительной доходной бедности испытывают 22,1% населения.

Ранее «Политсибру» писал, что вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила о снижении уровня бедности населения в России. За девять месяцев 2018 года число граждан, которые живут за чертой бедности, снизилось на 0,5 п.п.