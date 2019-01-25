Власти не торопятся переселять жильцов аварийного дома в Барнауле

Новости 02.12.2018 20:15 56

В редакцию «ТОЛКа» обратились жители аварийного дома. Дом по адресу Чеглецова, 13 признали аварийным в 2015 году, но о расселении пока речи не идет.

Жильцы рассказали, что здание признано аварийным и подлежащим сносу еще три года назад. В подъездах развесили объявление о том, что в ближайшее время дом будет снесен, а жильцам предоставлены новые квартиры. Но с тех пор о переезде ничего не слышно.

В одной из квартир дома от стены в коридоре бьет током, а сверху по трубам бежит вода от квартир, расположенных этажом выше.

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, происходит за счет средств городского бюджета исходя из даты признания дома аварийным, технического состояния и возможности доходной части бюджета. Учитывая, что денежных средств из федерального и краевого бюджетов на расселение аварийных домов, признанных таковыми после 01.01.2012, не выделяется, а объем средств бюджета города Барнаула ограничен, произвести отселение жителей из всех аварийных домов в требуемые сроки не представляется возможным», - ответили «ТОЛКу» в администрации города.

В документе также сказано, что расселение указанного дома будет проведено по мере выделения денег, но точные сроки не определены. Пока что жильцам предложили снять жилье в аренду с возможностью возмещения суммы на снятие.