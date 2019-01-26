Барнаульские горки: где можно покататься на тюбингах, ватрушках и санках

Начался долгожданный зимний сезон. Вскоре на многих городских площадках появятся снежные городки, горки, катки и аттракционы. «Комсомольская правда на Алтае» рассказывает барнаульцам, где в городе можно покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми.

Горки в главном снежном городке

Где: площадь Сахарова.

Часы работы: с 29 декабря круглосуточно до середины января

Цена: бесплатно.

На площади сделают четыре маленькие горки и одну большую. В эти конструкции встроят подсветку, поэтому в темное время суток они будут переливаться огнями. Кататься можно со своим инвентарем без ограничения по времени.

Детская трасса на «Авальмане»

Где: ул. Абаканская 3 г, тел. 684-620, 717-581

Часы работы: ежедневно: с 13:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 21:00 в выходные

Цена: прокат «бубликов» - 300 руб/час, прокат двухместных «бубликов» - 350 руб/час, трехместного «банана» - 400 руб/час. Со своим инвентарем нельзя до 8 декабря (пока не введут цену за вход без инвентаря).

По словам барнаульцев, это самая большая в городе горка. Помимо бубликов и бананов, с нее можно покататься и на лыжах.

Горка-ледянка от дедушки Славы

Где: улица Вербная, напротив дома № 5, на берегу реки Барнаулка

Часы работы: круглосуточно

Цена: бесплатно

Прошлой зимой на месте работал платный прокат ледянок. Возможно, что будет и этой. Но лучше приезжать со своими ледянками и плюшками.

Тюбинговая горка «Ватрушка»

Где: Парк активного отдыха «Экстрим» пр. Ленина, 152д. Тел. 39-03-10.

Часы работы: в будние дни с 14.00 до 21.00, в выходные с 9.00 до 21.00.

Цена: 100 руб. – 30 минут с прокатом инвентаря, 150 руб. – 1 час с прокатом инвентаря, 100 руб. на весь день - со своим инвентарем.

Высота большой тюбинговой горки - шесть метров, длина ската - 70 метров. Горка деревянная с ледяным покрытием, оборудована бортиками безопасности. Прокатиться с нее можно на специальных тюбингах – «ватрушках». Катание на ледянках запрещено.

Тюбинговая горка

Где: парк «Арлекино», ул. Г.Исакова, 149А, тел. 60-28-26

Часы работы: в будние дни с 12 до 22 часов, в выходные с 10 до 23 часов

Цена: пока не известна

Деревянная конструкция высотой примерно 4,5 метра еще не залита, но это произойдет в ближайшее время. На ней можно будет покататься только на прокатном инвентаре, со своим нельзя. Стоимость аренды тюбингов станет известна, когда зальют горку.

Горка в парке «Центральный»

Где: пр. Социалистический, 11

Часы работы: с 10 до 19 часов ежедневно

Цена: прокат «ватрушек» - 90 руб/час

Горка небольшая – высотой примерно два метра, длина ската – около 10 метров. В основном, ребятня туда приходит со своими ледянками – в этом случае кататься можно бесплатно и не ограничено по времени.

Бесплатные горки в районных снежных городках

Небольшие горки также появятся в районных снежных городках (обычно их обустраивают во второй половине декабря, ближе к Новому году). Покататься на них можно будет бесплатно. Адреса: