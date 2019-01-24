Полицейские вычислили вора в селе Ельцовка по расчищенным от снега дорожкам

Новости 02.12.2018 21:17 36

В селе Ельцовка Троицкого района местный житель ограбил магазин. Он выдал себя расчищенными от снега дорожками во дворе своего дома.

На сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщается, что инцидент произошел накануне ночью. Ранее неоднократно судимый местный житель 1982 года рождения взломал замки входных дверей, проник в магазин и похитил из него продукты питания, спиртные напитки, сигареты, обувь, одежду, канцелярские товары, а также сварочный аппарат.

Все похищенное мужчина уложил в шесть полипропиленовых мешков, которые закопал в снегу во дворе своей усадьбы. Утром «улов» мужчины уже обнаружили полицейские. Дело в том, что раньше подозреваемый никогда не чистил во дворе снег, а в этот день все было очень тщательно почищено. На это полиция и обратила внимание.

Возбуждено уголовное дело, теперь «тщательно» заметающему следы вору грозит до пяти лет лишения свободы.