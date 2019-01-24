Завершилось финальное голосование за названия для российских аэропортов

Новости 02.12.2018 21:41 46

Голосование на сайте великиеимена.рф, где жители страны выбирали имена великих соотечественников российским аэропортам, 30 ноября подошло к концу. Однако его окончательные итоги подведут 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала «Россия-1», уточняют организаторы.

Необходимо несколько дней на то, чтобы обработать все анкеты, поступающие из регионов, и данные статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование.

Что касается аэропорта в Горно-Алтайске, то большинство проголосовало на сайте за то, чтобы ему присвоили имя всемирно известного художника, философа, писателя, археолога Николая Рериха (95 тыс. 288 голосов). Чуть меньше голосов (94 тыс. 344) набрал алтайский художник Григорий Чорос-Гуркин.