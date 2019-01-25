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Больше недели у жителей села Лебяжье из крана течет грязная вода

Новости
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Жители села Лебяжье жалуются в соцсетях на то, что уже больше недели у них из водопроводного крана течет грязная вода. В ситуации обещали разобраться специалисты, однако это до сих пор не сделано.

«Из водопроводного крана бежит грязь. Наблюдаем это уже больше недели. Звонили в Водоканал, они обещали разобраться, оставлял заявку на выезд лаборатории, но результата нет, и лаборатория не приезжала», - рассказал житель села Владимир Митрофанов в интернет-сообществе «Barnaul 22».

Фото 1. 

Фото 2.

Отмечено, что первое фото сделано 2 декабря, а второе – неделю назад.

Автор: Дарина Белоусова

Фото: Владимир Митрофанов, vk.com/barneos22

#вода #жкх