Больше недели у жителей села Лебяжье из крана течет грязная вода

Новости 02.12.2018 22:25 41

Жители села Лебяжье жалуются в соцсетях на то, что уже больше недели у них из водопроводного крана течет грязная вода. В ситуации обещали разобраться специалисты, однако это до сих пор не сделано.

«Из водопроводного крана бежит грязь. Наблюдаем это уже больше недели. Звонили в Водоканал, они обещали разобраться, оставлял заявку на выезд лаборатории, но результата нет, и лаборатория не приезжала», - рассказал житель села Владимир Митрофанов в интернет-сообществе «Barnaul 22».

Фото 1.

Фото 2.

Отмечено, что первое фото сделано 2 декабря, а второе – неделю назад.