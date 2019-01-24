Специалисты в Барнауле проверяют мясо на трихинеллез

Новости 02.12.2018 23:25 42

Трихинеллез — это гельминтозное заболевание, которое вызывается червем-нематодой небольших размеров. Трихинеллез распространен среди таких животных, как медведи, барсуки, кабаны, лисицы, волки, домашние свиньи и т.п. Это случается, когда свиньи поедают мясо павших животных или крыс.

Заражение происходит перорально, то есть через пищу. Личинки попадают в организм человека при употреблении мяса зараженных животных. Особенно опасно сырое, вяленое, не до конца проваренное мясо. Сами личинки червя не вызывают в организме патологических изменений. Личинка находится в мышечной ткани, не причиняя ей никакого вреда. Но белки, из которых состоит их тело, являются сильными аллергенами. В организме развивается сильная аллергическая реакция, в результате которой поражаются суставы, сосуды.

Меры профилактики трихинеллеза:

Тщательная готовка мяса домашних животных, особенно свиней. Кусок мяса должен нагреться внутри до 74 °С и более в течение не менее чем 15 секунд. При этом личинки, которые находятся в нем, погибают. Но, если вокруг личинки уже имеется обызвествлённая капсула, то нагревание не способно ее уничтожить. Это происходит в том случае, если животное больно достаточно давно.

Заморозка — более эффективное мероприятие. Личинок в мясе можно уничтожить, если заморозить его до –15 °С в течение 20 дней или до –20 °С в течение трех дней.

Все мясо, которое поступает в продажу, в обязательном порядке исследуется на предмет содержания капсул с личинками. Поэтому лучше приобретать его на рынке или в магазине у продавца, который может показать все необходимые бумаги.

Проверить мясо на трихинеллез можно в том числе, в ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория».

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru