Барнаульский водоканал купил новую машину для чистки канализации

Новости 25.01.2019 18:11 138

Автопарк «Росводоканал Барнаул» пополнился техникой для работы на канализационных сетях. Предприятие приобрело еще одну каналопромывочную машину. Теперь в автопарке их четыре.

Машина предназначена для аварийной и профилактической промывки сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. С ее помощью можно работать на трубопроводах большого диаметра – до 1200 мм. Кроме того, из-за своих относительно небольших размеров машина сможет работать в труднодоступных местах – узких улицах, где не может пройти крупногабаритная техника, и дворах, к которым затруднен проезд.

«Современная техника позволяет оптимизировать время работы на сетях, быстрее устранять засоры, проводить профилактические промывки, что в конечном итоге повышает качество оказываемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению», - отметил главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

К примеру, после приобретения четвертой каналопромывочной машины только в новогодние праздники было промыто в 2 раза больше сетей, чем в прошлом году.