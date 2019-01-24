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Сильные морозы в Алтайском крае отступят в начале рабочей недели

Новости
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3 декабря в Алтайском крае температура не опустится ниже -18°.

По прогнозу Алтайского ЦГМС, днем в Алтайском крае ожидается -8°..-13°, по северу края до -18°. На большей части территории будет снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле будет -13°..-15°, временами снег, слабая метель, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный 8-13 м/с.

По прогнозу Gismeteo, к среде, 5 декабря, морозы снова вернутся в край. Температура ночью может перевалить за -30°.

Автор: Рита Перегудова

#погода