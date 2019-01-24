Ученые: зимующие в Алтайском крае лебеди прилетают из тундры

Новости 03.12.2018 14:45 37

Лебеди, зимующие на незамерзающем озере Светлое в Алтайском крае прилетают в регион из Тундры Ямало-Ненецкого автономного округа. Такой вывод сделали ученые-орнитологи, сообщил ТАСС.

Сейчас на озере находятся порядка 700-750 лебедей. Родину лебедей удалось выяснить по изотопному анализу перьев, рассказал журналистам начальник отдела особо охраняемых природных территорий минприроды Алтайского края Илья Дудин.

«Завершились исследования - откуда прилетают лебеди в заказник. Ученые-орнитологи провели изотопный анализ пера и подтвердилось предположение о том, что они прилетают к нам из салехардской тундры (тундры ЯНАО), это севернее Томской области. Там они находятся летом, а к нам прилетают на зиму, как на юг. Есть понимание, что эти лебеди погоды теплее плюс 15 не видели - это важно для будущих экологических исследований», - сказал Дудин.

Егерь заказника Владимир Никульский рассказал журналистам, что «птицы чувствуют себя хорошо, туристов, приезжающих на озеро, не боятся и кормов им достаточно».