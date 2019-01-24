Алтайский край вновь оказался «в хвосте» зарплатного рейтинга России

Новости 03.12.2018 15:15 44

Алтайский край занял 73 место по результатам исследования заработков в российских регионах в 2017 году. Ежемесячную зарплату, превышающую 100 тыс. рублей, здесь получают всего 0,75% населения.

Рейтинг был составлен по заказу РИА Новости агентством РИА Рейтинг. Регионы исследовали по уровню и распределению зарплат. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тыс. рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тыс. рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Алтайский край оказался на 73 месте в зарплатном рейтинге. Доля работников, которые получают более 100 тыс. рублей в месяц (за вычетом НДФЛ) здесь составляет 0,75%. При этом зарплату ниже 15 тыс. рублей в месяц получают 42,3%. Половина жителей региона получает зарплату в диапазоне от 11 до 26 тыс. рублей в месяц.

Соседняя Республика Алтай оказалась на 50 месте. Здесь 1,29% жителей могут похвастаться ежемесячной зарплатой, превышающей 100 тыс. рублей, а зарплату менее 15 тыс. в месяц получают 31,9% населения. Наиболее распространенные зарплаты для жителей Республики – от 13 до 30 тыс. рублей в месяц.

Кстати, лидерами зарплатного рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (среднемесячная зарплата половины жителей в диапазоне 45-107 тыс. рублей), Чукотка (43-102 тыс. рублей) и Hенецкий АО (41-92 тыс. рублей), а замкнули его Псковская область (12-28 тыс. рублей), Кабардино-Балкарская Республика (11-25) и Республика Адыгея (12-28 тыс. рублей).

В целом по России 4,4% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. При этом 20,1% работников в России довольствуются зарплатой ниже 15 тыс. рублей в месяц. В среднем по стране ежемесячный зарплатный диапазон составляет от 17 до 44 тыс. рублей.