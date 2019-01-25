Страховые выплаты по ОСАГО в СФО сократились за год на 25%

Новости 16.01.2019 23:20 110

Сумма страховых выплат по ОСАГО в Сибирском федеральном округе сократилась на 25% за год. Это связано с введением натурального возмещения ущерба, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя представительства Российского союза автостраховщиков в Сибирском федеральном округе Сергея Мороз.

В апреле 2017 года в силу вступил закон, который делает основной формой возмещения в ОСАГО натуральную, то есть ремонт машины. Страховщик обеспечивает потерпевшему в ДТП ремонт, рекомендуя соответствующий автосервис. Автосервисы должны использовать только новые запчасти, если потребитель не согласился на иное. Такие выплаты введены для борьбы с завышенными судебными издержками страховщиков ОСАГО.

«Уровень выплат по итогам года значительно упал, почти на 24% за год по Сибири. Мы связываем эту ситуацию с изменением законодательства о натуральном возмещении вреда, когда выплаты производятся не деньгами, а путем направления поврежденного транспортного средства на ремонт», - рассказал Сергей Мороз.

Также на снижение суммы выплат повлияла эффективность мер, которые страховое сообщество вместе с правоохранительными органами применяет для борьбы со страховым мошенничеством.

«В ряде субъектов РФ, в частности в Сибирском федеральном округе, созданы межведомственные рабочие группы, под эгидой прокуратур краев и областей, где вырабатываются меры по противодействию страховому мошенничеству. Это привело к тому, что ситуация стала меняться в лучшую сторону», - добавил руководитель представительства РСА в Сибири.

По данным Сибирского ГУ Банка России, за девять месяцев 2018 года общий объем страховых выплат в Сибирском федеральном округе составил 11,2 млрд рублей. За аналогичный период 2017 года сумма выплат составила 14,8 млрд рублей.