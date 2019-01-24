Специалисты в Барнауле обнаружили золотистый стафилококк в воде

Новости 03.12.2018 15:43 39

Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований обнаружили условно-патогенные бактерии вида S. aureus в пробе «Вода очищенная».

Для приготовления лекарственных средств, изготовляемых в асептических условиях, очищенную воду подвергают стерилизации. На предприятии изготовителе «Вода очищенная» хранится и распределяется в условиях, предотвращающих рост микроорганизмов и исключающих возможность любой другой контаминации. Хранение очищенной воды осуществляют в специальных сборниках, оно не должно превышать 3 суток, важно соблюдать все условия.

Золотистый стафилококк (лат. Staphylococcus aureus)- вид шаровидных грамположительных бактерий из рода стафилококков. Приблизительно 25—40 % населения являются постоянными носителями этой бактерии, которая может сохраняться на кожных покровах и слизистых оболочках верхних дыхательных путей.

S. aureus может вызывать широкий диапазон заболеваний, начиная с лёгких кожных инфекций: угри, импетиго, фурункул, флегмона, карбункул, стафилококковый ожогоподобный кожный синдром и абсцесс- до смертельно опасных заболеваний: пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис. Диапазон заболеваний простирается от кожных, мягких тканей, респираторных, костных, суставных и эндоваскулярных до раневых инфекций. Он до сих пор является одной из четырёх наиболее частых причин внутрибольничных инфекций, часто вызывая послеоперационные раневые инфекции.

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