Моногород в Алтайском крае обзавелся еще одним резидентом ТОСЭР

Новости 03.12.2018 16:19 58

В Новоалтайске появился еще один резидент территории опережающего социально-экономического развития. Заявка Алтайского края на включение ООО «ТРАМОНИ» в федеральный реестр резидентов ТОСЭР одобрена Министерством экономического развития РФ, сообщается на сайте регионального ведомства.

С 28 ноября текущего года в моногороде появился новый резидент. Предприятие зарегистрировано на территории Новоалтайска в августе 2018 года. Компания будет производить пакетированный кофе и арахисовую пасту. Инвестиции в проект составят порядка 30 млн рублей. Работать на новом предприятии будут не менее 25 человек.

Для резидента уже приобретена часть оборудования, в настоящий момент его монтируют и готовят к запуску. Производство планируют запустить в декабре 2018 года.