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Публичные прогнозы о росте цен на гречиху пришлись не по вкусу алтайскому УФАС

Новости
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Федеральная антимонопольная служба России по Алтайскому краю выдала предостережение о недопустимости публичных прогнозов о росте цен на гречиху директору крупной алтайской агрофирмы «Нива» Павлу Черногузову. О том, что гречиха подорожает, он рассказал в ноябре одному из алтайских СМИ.

«Высказывания в СМИ прогнозов о росте цен являются недопустимыми, так как способствуют ажиотажному спросу на продукцию и необоснованному росту цен», - цитирует руководителя управления Степана Поспелова пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, Черногузов заявил, что «цена в ближайшее время не только сохранит свои позиции, но и пойдет вверх и весной 2019 преодолеет рубеж в 30 рублей за килограмм». В УФАС подчеркнули, что такие заявления могут привести к согласованным действиям участников рынка и нарушению закона о защите конкуренции.

Автор: Дарина Белоусова

#гречка #цены #алтайский край