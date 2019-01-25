Публичные прогнозы о росте цен на гречиху пришлись не по вкусу алтайскому УФАС

Новости 03.12.2018 17:37 47

Федеральная антимонопольная служба России по Алтайскому краю выдала предостережение о недопустимости публичных прогнозов о росте цен на гречиху директору крупной алтайской агрофирмы «Нива» Павлу Черногузову. О том, что гречиха подорожает, он рассказал в ноябре одному из алтайских СМИ.

«Высказывания в СМИ прогнозов о росте цен являются недопустимыми, так как способствуют ажиотажному спросу на продукцию и необоснованному росту цен», - цитирует руководителя управления Степана Поспелова пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, Черногузов заявил, что «цена в ближайшее время не только сохранит свои позиции, но и пойдет вверх и весной 2019 преодолеет рубеж в 30 рублей за килограмм». В УФАС подчеркнули, что такие заявления могут привести к согласованным действиям участников рынка и нарушению закона о защите конкуренции.