Сергей Шнуров зарифмовал барнаульский планетарий

Новости 03.12.2018 17:19 48

Известный российский рок-музыкант, лидер групп «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про барнаульский планетарий. Она разместил его на своей личной странице в Instagram.

В частности, в строках Шнурова идет речь о том, что здание Кресто-Воздвиженского храма, в котором располагается планетарий, вскоре перейдет в собственность РПЦ.

«Помню, каждый был уверен пролетарий,

Чем поклоны бить, уж лучше радио послушать,

Или в клуб сходить, а может, в планетарий.

Слушал радио, - не стало Джорджа Буша,

А надысь американцы к Марсу,

Подлетели видимо по воле Божей.

В Барнауле ностальгия по мытарству,

И по святости с молитвой верно тоже.

Что нам пялиться на небо и планеты?

Будем в пол смотреть, да бить поклоны,

Песни петь про многия про лета.

Мы к духовности ментально очень склонны.

В Питере, В Москве, и в Барнауле,

Страсти так сакрально разогреты.

Нет, а планетарий нам ****?

Храмы! Церкви! Чаще минреты!», - пишет Сергей Шнуров.

Напомним, что планетарий должен покинуть здание, где размещался почти 70 лет, к концу декабря. В марте помещения передадут РПЦ, а новое пристанище учреждение может обрести только к концу 2019 года. Наиболее вероятный вариант – это бывший кинотеатр «Родина». Сейчас там театр кукол «Сказка», который должен переехать в будущем году в новое здание на Пушкина.