Сергей Шнуров зарифмовал барнаульский планетарий

Известный российский рок-музыкант, лидер групп «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про барнаульский планетарий. Она разместил его на своей личной странице в Instagram.
В частности, в строках Шнурова идет речь о том, что здание Кресто-Воздвиженского храма, в котором располагается планетарий, вскоре перейдет в собственность РПЦ.
«Помню, каждый был уверен пролетарий,
Чем поклоны бить, уж лучше радио послушать,
Или в клуб сходить, а может, в планетарий.
Слушал радио, - не стало Джорджа Буша,
А надысь американцы к Марсу,
Подлетели видимо по воле Божей.
В Барнауле ностальгия по мытарству,
И по святости с молитвой верно тоже.
Что нам пялиться на небо и планеты?
Будем в пол смотреть, да бить поклоны,
Песни петь про многия про лета.
Мы к духовности ментально очень склонны.
В Питере, В Москве, и в Барнауле,
Страсти так сакрально разогреты.
Нет, а планетарий нам ****?
Храмы! Церкви! Чаще минреты!», - пишет Сергей Шнуров.
Напомним, что планетарий должен покинуть здание, где размещался почти 70 лет, к концу декабря. В марте помещения передадут РПЦ, а новое пристанище учреждение может обрести только к концу 2019 года. Наиболее вероятный вариант – это бывший кинотеатр «Родина». Сейчас там театр кукол «Сказка», который должен переехать в будущем году в новое здание на Пушкина.