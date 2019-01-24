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Сергей Шнуров зарифмовал барнаульский планетарий

Новости
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Известный российский рок-музыкант, лидер групп «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про барнаульский планетарий. Она разместил его на своей личной странице в Instagram.

В частности, в строках Шнурова идет речь о том, что здание Кресто-Воздвиженского храма, в котором располагается планетарий, вскоре перейдет в собственность РПЦ. 

«Помню, каждый был уверен пролетарий, 
Чем поклоны бить, уж лучше радио послушать, 
Или в клуб сходить, а может, в планетарий. 
Слушал радио, - не стало Джорджа Буша, 
А надысь американцы к Марсу, 
Подлетели видимо по воле Божей. 
В Барнауле ностальгия по мытарству, 
И по святости с молитвой верно тоже. 
Что нам пялиться на небо и планеты? 
Будем в пол смотреть, да бить поклоны, 
Песни петь про многия про лета. 
Мы к духовности ментально очень склонны. 
В Питере, В Москве, и в Барнауле, 
Страсти так сакрально разогреты. 
Нет, а планетарий нам ****? 
Храмы! Церкви! Чаще минреты!», - пишет Сергей Шнуров.

Напомним, что планетарий должен покинуть здание, где размещался почти 70 лет, к концу декабря. В марте помещения передадут РПЦ, а новое пристанище учреждение может обрести только к концу 2019 года. Наиболее вероятный вариант – это бывший кинотеатр «Родина». Сейчас там театр кукол «Сказка», который должен переехать в будущем году в новое здание на Пушкина.

Автор: Дарина Белоусова

Фото: с личной страницы Сергея Шнурова в Instagram

#барнаул