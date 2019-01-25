Алтайских горняков эвакуировали из шахты

Новости 03.12.2018 18:10 46

В воскресенье, 2 декабря, на шахте Зареченского рудника произошло короткое замыкание. Из-за задымления шахтеров эвакуировали, сообщил ТАСС.

«На шахте Зареченского рудника произошло короткое замыкание компрессора без возгорания. Находившиеся в забое 30 горняков выведены на поверхность, пострадавших нет», - рассказали ТАСС в экстренной службе.

Работу на шахте приостановили, чтобы отремонтировать электрооборудование. В настоящий момент шахту проветрили, горняки вернулись к работе.

Рудник находится в собственности ОАО «Сибирь-Полиметаллы».