Научные коллективы и учащаяся молодежь будут получать денежные поощрения Попечительского совета АлтГ

Новости 03.12.2018 18:45 46

Попечительский совет Алтайского государственного технического университета утвердили положения о назначении премии научным коллективам и именных стипендий учащейся молодежи АлтГТУ.

Так, ученым вуза за достижения в области научных исследований, завершившиеся внедрением в региональную промышленность новой техники, технологий и материалов будет назначаться премия Попечительского совета. Премиальный фонд в этом учебном году составил 150 тысяч рублей.

Стипендия Попечительского совета будет назначаться студентам, добившихся значительных успехов в учебе, научно-исследовательской работе, инновационной деятельности в период прохождения производственных практик. Для бакалавров денежное поощрение составит 3000 рублей, для обучающихся по направлениям магистратуры – 5000 рублей.

Напомним, Попечительский совет АлтГТУ создан в апреле 2014 года. Главной целью совета вуза является содействие в решении актуальных задач развития образовательного учреждения, формирование его как центра подготовки высококвалифицированных специалистов и реализация трудоустройства выпускников. В составе совета – руководители ведущих предприятий, представители органов государственной власти, общественных объединений Алтайского края. Отметим, только за последние несколько лет в кооперации с производственниками технический вуз открыл более двух десятков базовых кафедр и научно-производственных центров на базе предприятий Алтайского края.