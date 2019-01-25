Виктор Томенко расскажет в Совфеде об алтайских брендах

Новости 03.12.2018 19:04 59

В Совете Федерации 3 декабря пройдет заседание совета по вопросам интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. Губернатор Виктор Томенко примет в нем участие.

Проводить мероприятие будет спикер верхней палаты Российского парламента Валентина Матвиенко. Томенко представит опыт Алтайского края по развитию региональных брендов.

Отметим, что совет по вопросам интеллектуальной собственности занимается изучением вопросов формирования и реализации государственной политики в этой области.

Кстати, президент России Владимир Путин на 15-м Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России» в ноябре заявил, что алтайские туристические фестивали и популярные маршруты становятся брендами.