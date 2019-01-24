Завершился 10-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «Россия зовет!»

Новости 03.12.2018 19:53 38

В Москве успешно завершился 10-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». В мероприятии приняли участие свыше 2500 гостей, включая более 500 иностранных делегатов из 63 стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных корпораций.

В рамках форума прошла макроэкономическая панельная сессия, в которой приняли участие председатель центрального банка РФ Эльвира Набиулина, первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, председатель счетной палаты РФ Алексей Кудрин, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель правления СИБУР Холдинг Дмитрий Конов, генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» Сергей Иванов. Были обсуждены вопросы экономического роста, денежно-кредитной политики, усиления конкурентоспособности российской экономики и повышения мобильности ресурсов.

В первый день форума на пленарной сессии выступил Президент России Владимир Путин, модератором сессии был президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Участниками панели стали генеральный директор GF International Investment Management Саймон Шангуань, основатель и генеральный директор Formula E Holdings Алехандро Агаг, генеральный директор Savencia Fromage&Dairy Жан-Поль Торрис, генеральный директор группы и управляющий директор Mubadala Investment Company Халдун Халифа Аль Мубарак. Тема пленарного заседания была обозначена как «Создавать партнерства. Устранять разногласия», на нем обсуждались ключевые факторы экономического роста и риски, с которыми сталкиваются инвесторы, компании и общество в процессе своей деятельности.

В рамках форума было организовано более 900 деловых встреч для представителей российских компаний и инвесторов. Кроме этого, банк ВТБ подписал ряд значимых соглашений, включая меморандум о расширении сотрудничества между банком ВТБ и ДОМ.РФ, соглашения о сотрудничестве между ВТБ и Роскосмосом и соглашение о сотрудничестве между банком ВТБ, ОАО «РЖД» и ТрансТелеком по проекту Единая Транспортная Карта.

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, отметил: «В этом году мы провели юбилейный десятый Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Его основная цель – показать международным партнерам весь спектр инвестиционных возможностей, который сегодня существует в России, наладить прямой диалог между представителями власти, бизнеса и международным инвестиционным сообществом. Ежегодно форум привлекает огромное количество участников, подчеркивая значимость и актуальность тем, обсуждаемых на мероприятии».