Ирина Долгова побывала в скандальном «Демидов-парке»

Новости 03.12.2018 20:35 50

Зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова приехала с рабочим визитом в Новоалтайск. На повестке дня было строительство образовательных организаций в городе, в частности в квартале «Демидов парк».

Как сообщается на сайте регионального минобрнауки, сначала Долгова посетила детский сад «Кораблик», который много лет не эксплуатировался. Здесь планируется провести капремонт в 2019 году по программе создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В нем будет создано 320 мест, 100 из которых – ясельные. По словам зампреда, окончание ремонтных работ также намечен на следующий год.

Также Ирина Долгова побывала в новоалтайской школе №19, где обучаются более 1100 детей, 460 из которых – во вторую смену. Чтобы снизить нагрузку на образовательную организацию, в близлежащем квартале «Демидов парк» хотят построить новое здание школы на 550 мест. Приступить к его строительству планируют в 2019 году, а завершить работы – в 2021.

В завершение визита Долгова посетила площадку в квартале «Демидов-парк», где будут построены сразу две образовательные организации: школа на 550 мест и детский сад-ясли на 280 мест. Конкурсные процедуры по определению подрядчика для строительства детсада уже прошли. До конца 2019 года его введут в эксплуатацию.