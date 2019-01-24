Барнаульцы рассказали, где будут встречать Новый год

Новости 03.12.2018 21:38 40

Аналитики службы исследований HeadHunter спросили у работающих барнаульцев, где они проведут новогодний корпоратив, а также какие эксцессы на них случались, и чем собираются заниматься жители Барнаула на новогодних каникулах.

Выяснилось, что почти две трети опрошенных (74%) заявили, что в их компаниях будет празднование Нового года. Большая часть респондентов (42%) праздник отметит на организованном корпоративе в ресторане или кафе, 16% проведут праздник в офисе, а 10% просто посидят с сослуживцами на работе в последний рабочий день в этом году. Интересно, что посиделки в офисе чаще всего случаются у представителей сферы «Наука, образование», отмечают авторы исследования.

Не секрет, что далеко не все праздники проходят бесследно для сотрудников, но большинство соискателей (91%) ответили, что никогда не сталкивались со случаями увольнения коллег после новогодних корпоративов. Однако 9% всё же признались, что на их памяти такое бывало.

Вот самые яркие примеры: «безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством»; «в ресторане разбил унитаз)) уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним зашедшим в ресторан»; «врач напился и врезал начальнику»; «драка с коллегами, которая переросла в погром»; «руководителю не понравилась шутка в свой адрес, подготовленная сотрудником совместно с ведущим»; «сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили».

А планы у жителей Барнаула в основном, сводятся к проведению времени с родными и друзьями (48%) или же к спокойному отдыху дома (36%). При этом, планируют продолжать работать 34%. Каждый пятый займется ремонтом, 23% хотят провести больше времени с детьми. В путешествие поедут только 9%.