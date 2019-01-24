Алтайский край поднялся на четыре позиции в рейтинге инновационных регионов России

Новости 16.01.2019 23:55 92

Вчера, 15 января, в первый день работы юбилейного X Гайдаровского форума «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» состоялась презентация результатов рейтинга инновационных регионов России 2018 года. Алтайский край занял в шорт-листе 30 строчку, поднявшись на четыре позиции по сравнению с прошлым годом, сообщили в региональном минэкономразвитии.

«Рейтинг составляется ежегодно Ассоциацией инновационных регионов России и позволяет выявить лидеров по ряду компонентов, характеризующих организацию научных исследований и разработок в субъектах Российской Федерации, инновационную деятельность и социально-экономические условия для ее ведения, инновационную активность органов власти, а также показать сильные и слабые стороны развития каждого региона», - говорится в сообщении министерства.

Эксперты, которые участвовали в составлении рейтинга, отметили сильные стороны региона: высокая публикационная активность научного сообщества, инновационная активность предпринимательского сектора, его интенсивное участие в финансировании затрат на исследования и разработки, заинтересованность краевых органов власти в вовлечении компаний во взаимодействие в рамках кластеров и проведении публичных инновационных мероприятий.

На презентации результатов рейтинга инновационных регионов России выступил министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев. Он рассказал о лучших практиках управления инновационными процессами в регионе, которые оказали благоприятное влияние на изменение позиций Алтайского края. В частности, это развитие кластерных объединений, работа по продвижению высокотехнологичной продукции алтайских предприятий на новые рынки, финансовая поддержка инновационных проектов в рамках ежегодного краевого конкурса «Проекты Национальной технологической инициативы», запуск инновационного портала Алтайского края, создание регионального совета (проектного офиса) по инновационному развитию Алтайского края и другое.

Кстати, по результатам рейтинга 2017 года Алтайский край занимал 34-е место. До этого, в 2016 году, регион располагался на рекордно высоком 17-м месте, а в 2015 году, напротив, находился лишь на 54-й позиции.