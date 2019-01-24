АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные курсы по инженерному моделированию

Новости 03.12.2018 21:57 47

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» ведет набор учеников 9 - 11 классов на бесплатные курсы по инженерному моделированию Digital Twin.

Для школьников подготовили два цикла занятий – курсы по численному моделированию и по развитию творческого технического воображения. Обучение продлится с 9 декабря 2018 года по май 2019 года. Уроки будут проводить по воскресеньям.

«За время обучения каждый участник проекта сможет создать инженерную 3D-модель своего устройства и проверить ее работоспособность с помощью VR-шлема. Лучшие разработки выпускников будут рекомендованы для участия в конкурсах и олимпиадах, а также для демонстрации на научно-технических конференциях», - уточняют в Центре «Наследники Ползунова»

Записаться на проект Digital Twin можно до 6 декабря в центре «Наследники Ползунова» (Барнаул, проспект Ленина, 46, аудитория 2 пищевого корпуса, 5 этаж), телефоны: (3852) 29-07-63, 8-903-992-07-21 (Игорь Ревкатович Чинкин). Дополнительные вопросы можно задать руководителю проекта Digital Twin Алексею Викторовичу Собачкину по телефону 8-923-640-60-67 или в социальной сети «ВКонтакте».