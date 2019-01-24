В Барнауле рассказали о новом тарифе на проезд для студентов

Новости 03.12.2018 22:23 41

С 1 января 2019 года стоимость проездного билета «Для студентов» составит 550 рублей, сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Проездной рассчитан на неограниченное количество поездок в месяц на трамвае и троллейбусе.

Сообщается, что активировать тарифный план можно только на карты вида «Студенческая». Пополнить можно с 15 числа месяца, предшествующего месяцу пополнения, до 14 числа (включительно) месяца, на который пополняется.

В МУП «Центртранс» отметили, что тарифный план «Проездной билет для малообеспеченных студентов» с января 2019 года больше не будет действовать. Пользователи могут перевестись на тариф «Проездной билет для студентов». В случае пополнения транспортной карты на январь 2019 года необходимо обратиться в «Центртранс», добавляют в мэрии.

Напомним, с нового года в Барнауле вырастут цены на проезд. В автобусе, трамвае и троллейбусе цена составит 23 рубля, в маршрутках - 25 рублей.