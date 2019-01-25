Два брата в Алтайском крае выбросили собутыльника с пятого этажа

Новости 03.12.2018 22:57 51

В Алтайском крае двух братьев обвиняют в убийстве их знакомого. Мужчины вместе распивали алкоголь и поругались. В итоге братья решили выбросить собутыльника из окна.

Как сообщает пресс-служба краевого СУ СК, история произошла в Кулунде в октябре 2017 года. По данным следствия, в ходе возникшей ссоры двое братьев стали избивать мужчину, с которым распивали спиртные напитки. С целью убийства, братья выбросили потерпевшего с балкона пятого этажа и скрылись с места происшествия. Через несколько часов мужчина скончался в больнице.

Обвиняемые утверждали, что потерпевший сам выбросился из окна с целью совершения самоубийства, так как ранее неоднократно высказывал намерение. Однако данная версия была опровергнута. Уголовное дело направлено в Алтайский краевой суд для рассмотрения по существу.