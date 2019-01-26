Прокуратура проверит, почему в барнаульском морге перепутали покойников

Новости 25.01.2019 17:12 434

В барнаульском ритуальном зале 22 января произошла неоднозначная ситуация. Оказалось, морг перепутал тела усопших. Об этой истории журналистам ГТРК «Алтай» рассказали очевидцы. Прокуратура уже занялась проверкой обстоятельств.

В ритуальном зале на улице Аносова проходила церемония прощания с пожилой женщиной, скончавшейся после тяжёлой продолжительной болезни. У покойной не было детей, рассказывает жительница города Елена Николаева. Проститься пришли племянники, а из морга тело забирала бывшая коллега по работе, которая не сразу заметила подмену, так как они не виделись несколько лет. В ритуальном зале стало понятно, что в гробу лежит чужой человек, сообщают журналисты.

В итоге тревогу начали бить племянники, которые не узнали свою тетю.

«Дошло до того, что гроб отвезли обратно в морг и стали требовать объяснений. Сотрудники морга сначала сказали: ничего не знаем, что у нас было, то и выдали. Но коллеги и родные оказались настойчивыми. Они их заставили буквально перерыть весь морг, если уместно это выражение в данном случае. И они нашли ведь настоящую покойницу, которая лежала невостребованной. А кого им выдали, вообще неизвестно», - рассказывает Елена Николаева.

Вскоре покойницу привезли в ритуальный зал, но там уже началась следующая церемония прощания, поэтому женщину сразу повезли на кладбище. После похорон близкие отправились в столовую, где был заказан поминальный обед, но и там их уже не ждали.

На информацию в СМИ обратила внимание прокуратура Барнаула. Вместе с министерством здравоохранения Алтайского края организована проверки соблюдения требований закона в деятельности учреждения здравоохранения края.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 06.06.2013 №354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий», - говорится в сообщении прокуратуры.