Бывший футболист барнаульского «Динамо» рассказал о критической ситуации в клубе

Новости 03.12.2018 23:45 47

Барнаульский футбольный клуб «Динамо» испытывает проблемы. Последний раз полные трибуны на стадионе были 12 лет назад. О том, что мешает футболистам занимать лидирующие позиции и как с этим бороться, рассказал «ТОЛКу» бывший игрок команды на условиях анонимности.

По словам собеседника «ТОЛКа», итоги прошедшего сезона показали, что ситуация в клубе критическая. По мнению футболиста, «всё плохое в клубе началось три года назад, когда главным тренером стал Сергей Шишкин». Тренерского опыта у него не было. Под руководством Шишкина не было ни одного разбора матчей, равно, как и тактической тренировки.

«Мы приходили, а нам говорили: «А вот вам матч. А чему я вас научу? Вам по 30 лет! Вы и так все умеете». Зачем тогда нам нужен тренер? А на последней пресс-конференции Шишкин сказал уже: «Им по 25 лет! А чему я могу их научить? Просил, чтобы мы сами посмотрели матч и сами сделали выводы об игре. Складывается впечатление, что человеку ничего не надо. Он получает свои деньги. Да, это копейки по сравнению с тренерами, которые должны нормальную зарплату получать. Но тем не менее деньги получает и сидит на базе. Сколько было стыдных ситуаций. Мы едем на выезд, он (главный тренер «Динамо-Барнаул» Сергей Шишкин) сидит в автобусе и выпивает на первом сиденье. И дальше все в таком духе… Ну, стыдно! Игроки молодые смотрят на него. И было очень много подобных ситуаций. Ну, это же вообще ни в какие ворота не лезет! Также меня возмущает, когда начальник команды во время игры подходит к главному тренеру или звонит ему и говорит, какого игрока менять во время матча. Почему начальник команды, а не главный тренер принимает подобные решения - непонятно. Я видел это все своими глазами», - рассказывает спортсмен.

Еще одной проблемой стало то, что команда перестала ездить на сборы. Раньше они проводились в Турции, затем в Крыму. Последний раз клуб ездил на сборы в 2015 году. От дальних выездов клуб тоже отказался, возможно, из-за большой стоимости.

«Один выезд для команды стоил около миллиона рублей. Сейчас «Динамо» ездит в близлежащие города – Новосибирск, Омск. Но это все стоит копейки. Получается значительная экономия бюджета», - отметил экс-игрок «Динамо-Барнаул».

В этом сезоне, по словам футболиста, футбольный клуб не продлил контракты со старшими игроками. Опытным футболистам пришлось покинуть команду. Сейчас в составе большинство молодых игроков, платят им немного — от 10 до 15 тысяч, в то время, как опытным футболистам клуб платил по 50 тыс. рублей в месяц.

С болельщиками также дела обстоят туго.

«Раньше вообще все по-другому было. Тогда ленты кидали под каждый гол на стадион, гул стоял во время матча. Сейчас же болельщикам запрещают проносить барабаны. Даже с шарфами не пропускают. Пускают лишь с теми шарфами, которые покупают на самом стадионе. А у наших соседей все по-другому. В Омске, например, вход на стадион бесплатный. Президент местного клуба говорит: «Зачем нам собирать деньги с болельщиков, раз мы играем во второй лиге. Это не уровень для нашей команды. Вот выйдем в первую лигу, тогда посмотрим». У нас же для болельщиков ничего не делается вообще. Поэтому трибуны совершенно пустые», - пояснил собеседник «ТОЛКа».

Футболист считает, что ситуация изменится в лучшую сторону, если клуб решится поменять тренера. Нужно звать мастеров не из других регионов, а дать шанс поработать барнаульскому тренеру.

«Во всех нормальных клубах каждый год отправляют по 1-2 игрока на обучение тренерскому мастерству. Это, конечно, стоит денег. Но это практикуется на будущее, чтобы тренеры были лицензированные. Отправьте человека на обучение, он отучится и будет с желанием тренировать команду. С желанием именно! Вообще у меня сложилось впечатление, что результат сейчас руководству не сильно важен. Пятое место – значит, пятое, четвертое – значит, четвертое. Просто обидно за команду с такой историей, которой я отдал столько лет жизни», - считает спортсмен.

Справка:

Лучший сезон «Динамо-Барнаул» провело в 2007 году - команда заняла первое место во втором дивизионе и вышла в первый. В сезоне 2016-2017 «Динамо» заняло второе место, а через год – третье. Сейчас команда занимает пятое место из шести возможных, одержав две победы в 12 играх. Пять игр было сыграно вничью.