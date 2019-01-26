Алтайских энергетиков наградили на Празднике труда

Новости 04.12.2018 0:07 47

Два подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле получили награды за создание наилучших условий труда для своих сотрудников. Вручение дипломов состоялось на минувшей неделе в рамках традиционного «Праздника труда». Персональные награды получили и двое сотрудников барнаульской теплоэлектростанции.

По результатам конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда в организациях города Барнаула» Барнаульская теплосетевая компания заняла второе место в номинации «Лучшая организация работы по охране труда в организациях реального сектора экономики и индивидуальных предпринимателей».

«Работа наших сотрудников очень часто связана с риском для здоровья. Порывы на тепловых сетях сопровождаются большими рисками при работе с теплоносителем, температура которого в зимний период превышает 100 градусов Цельсия, есть и другие опасные факторы. Поэтому мы делаем все от нас зависящее, чтобы минимизировать риски для своих специалистов, обеспечить их всеми необходимыми средствами для безопасной работы. И, конечно, всегда напоминаем, что здоровье человека – это самое главное, и пренебрегать правилами охраны труда просто недопустимо», - подчеркнул директор предприятия Александр Гросс.

В числе лучших предприятий оказалась Барнаульская ТЭЦ-2. Станция в лице руководства и профсоюзного комитета награждена за 3 место в конкурсе «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников» среди организаций реального сектора экономики.

На «Празднике труда» наградами отмечали лучших сотрудников предприятий Барнаула. В их число вошли два сотрудника Барнаульской ТЭЦ-3. Почетной грамотой Управления Алтайского края по промышленности и энергетике наградили Антониду Федотову, аппаратчика химводоочистки электростанции. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций Сергей Мурзин получил Почетную грамоту Алтайского краевого Законодательного Собрания. Оба сотрудника имеют большой стаж безупречной работы на самом крупном предприятии теплоэнергетики Барнаула.