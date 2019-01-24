В Барнауле начали монтаж главной городской елки. Рабочие смонтировали первый ярус металлической конструкции и приступили ко второму, сообщает пресс-служба администрации города.
На каркас крепят искусственную хвою, елку украсят, смонтируют подсветку, позволяющую моделировать различные графические рисунки. Напомним, елку купили в прошлом году.
Как сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев, на новогодней площадке традиционно возведут большие снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяные барельефы, для детей сделают четыре маленькие ледяные горки и одну среднюю. Городок оформят иллюминацией, на входных узлах у театра Драмы буде световой потолок, на других входах – с улиц Димитрова и Мерзликина – ледяные башни с подсветкой.
Также площадку украсят скульптуры, которые изготовят в рамках конкурса среди резчиков ледовых фигур. На строительство городка и изготовление фигур для его украшения планируется израсходовать 550 кубометров льда.
Праздничное открытие городской елки состоится 29 декабря.