О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Главную новогоднюю елку начали собирать в Барнауле

Новости
37
0

В Барнауле начали монтаж главной городской елки. Рабочие смонтировали первый ярус металлической конструкции и приступили ко второму, сообщает пресс-служба администрации города.

На каркас крепят искусственную хвою, елку украсят, смонтируют подсветку, позволяющую моделировать различные графические рисунки. Напомним, елку купили в прошлом году. 

Как сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев, на новогодней площадке традиционно возведут большие снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяные барельефы, для детей сделают четыре маленькие ледяные горки и одну среднюю. Городок оформят иллюминацией, на входных узлах у театра Драмы буде световой потолок, на других входах – с улиц Димитрова и Мерзликина – ледяные башни с подсветкой.

Также площадку украсят скульптуры, которые изготовят в рамках конкурса среди резчиков ледовых фигур. На строительство городка и изготовление фигур для его украшения планируется израсходовать 550 кубометров льда.

Праздничное открытие городской елки состоится 29 декабря.

Автор: Рита Перегудова

Фото: Фото пресс-службы администрации Барнаула

#барнаул