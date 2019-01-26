Главную новогоднюю елку начали собирать в Барнауле

Новости 04.12.2018 0:40 47

В Барнауле начали монтаж главной городской елки. Рабочие смонтировали первый ярус металлической конструкции и приступили ко второму, сообщает пресс-служба администрации города.

На каркас крепят искусственную хвою, елку украсят, смонтируют подсветку, позволяющую моделировать различные графические рисунки. Напомним, елку купили в прошлом году.

Как сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев, на новогодней площадке традиционно возведут большие снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяные барельефы, для детей сделают четыре маленькие ледяные горки и одну среднюю. Городок оформят иллюминацией, на входных узлах у театра Драмы буде световой потолок, на других входах – с улиц Димитрова и Мерзликина – ледяные башни с подсветкой.

Также площадку украсят скульптуры, которые изготовят в рамках конкурса среди резчиков ледовых фигур. На строительство городка и изготовление фигур для его украшения планируется израсходовать 550 кубометров льда.

Праздничное открытие городской елки состоится 29 декабря.