Первые случаи заболевания гриппом выявили в Новосибирской области

Новости 04.12.2018 2:50 60

В Новосибирской области зафиксировали первые случаи заболевания гриппом. Семь человек госпитализированы, сообщил ТАСС.

Первые семь случаев заболевания гриппом в эпидемическом сезоне 2018-2019 гг. зарегистрировали в Новосибирской области. Из заболевших — шестеро взрослых и один ребенок.

По словам замминистра здравоохранения региона Елены Аксеновой, всем заболевшим оказана помощь в полном объёме. Уточняется, что у всех пациентов зафиксирован вирус гриппа типа A(H1N1). Все они не были привиты.

Среди наиболее распространенных вирусов гриппа, таких как «свиной грипп» - А(H1N1), в Новосибирской области будет распространен риск заболеваемости двумя новыми типами: «Сингапурский вирус» (H3N2) и вирус типа В «Виктория».