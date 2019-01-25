В Иркутске ради набережной снесут электростанцию начала XX века

Новости 04.12.2018 1:40 52

В Иркутске снесут Центральную городскую электрическую станцию (ЦЭС), которую построили в начале XX века. Станцию уничтожат, чтобы реконструировать участок набережной Ангары, сообщил ТАСС.

Один из авторов архитектурно-градостроительной концепции развития набережной Андрей Белопольский рассказал журналистам, что станцию сдали в эксплуатацию в 1909 году. Это памятный год для города, так как тогда в Иркутске появилось постоянное освещение. В 1954 году ЦЭС стала теплоэлектроцентралью, в 2009 году она перестала работать. Частный владелец станции намерен стать одним из инвесторов развития набережной. После реконструкции от станции останется лишь насосная группа, которая займет небольшой участок. А место станции займет малоэтажная застройка.

В районе набережной останутся жилые дома. Современная застройка будет состоять из жилых домов, объектов торговли и общепита, пешеходных зон и велодорожек.